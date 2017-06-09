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На выполнение приоритетных задач министерства дополнительно просят почти 760 млн евро

Ключевые слова бюджет

Фото: liepajniekiem.lv

На выполнение приоритетных задач министерства дополнительно из средств госбюджета в 2018 году просят выделить почти 760 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

В целом дополнительно к средствам госбюджета следующего года министерства на реализацию приоритетных задач, которые ранее обозначались термином "новые политические инициативы", просят 759,5 млн евро.

Больше всего средств - 271,77 млн евро - требуется Министерству здравоохранения, затем следуют Министерство сообщения - 131,28 млн евро, Министерство экономики - 116,7 млн евро, МВД - 65,63 млн евро, Министерство образования и науки - 48,1 млн евро и Министерство благосостояния - 47,4 млн евро. Правда, последнее из специального бюджета просит выделить 3,7 млн евро.

Министерству охраны окружающей среды и регионального развития на выполнение приоритетных задач в следующем году дополнительно требуется 18 млн евро, Министерству культуры - 10,5 млн евро, Министерству иностранных дел - 10,1 млн евро, Министерству земледелия - 9,82 млн евро, Министерству юстиции - 8,9 млн евро, а Министерству финансов - 7,2 млн евро.

Из госучреждений самую большую сумму финансирования просят Латвийское радио и Латвийское телевидение - 6,4 млн евро, Фонд общественной интеграции - 934 358 евро и прокуратура - 510 626 евро.

Дополнительного финансирования на выполнение приоритетных задач из бюджета следующего года не просят Министерство обороны, канцелярия президента, Сейм, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Комиссия по регулированию общественных услуг, Межведомственный координационный центр, Центральная избирательная комиссия и Центральная земельная комиссия.

Сколько денег дополнительно будет доступно министерствам в следующем году, станет известно в августе этого года, сообщает Минфин. До августа финансовое ведомство обновит прогнозы экономического развития, доходов, а также пересмотрит расходы отраслевых министерств, таким образом определив фискальное пространство на 2018 год.

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