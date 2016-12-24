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На заседаниях осенней сессии Сейма больше всех в дебатах выступали оппозиционные депутаты Мартиньш Бондарс от (49 раз), Юрис Вилюмс (41) от ЛОР и Ингуна Судраба (40) от NSL, сообщили агентству ЛЕТА в парламентской пресс-службе.

Депутат Артус Кайминьш (KPV LV) поднимался на трибуну Сейма 30 раз, Ивар Зариньш ("Согласие") - 27, Инга Бите (ЛОР) - 22, Эдгар Путра (СЗК) - 18, Игорь Пименов и Андрей Элксниньш ("Согласие") - по 17, Андрей Юдин ("Единство") и Александр Кирштейнс (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - по 16 раз.

Во время начавшейся 2 сентября осенней сессии Сейм провел 16 очередных, четыре внеочередных и одно торжественное заседание. За это время депутаты приняли 115 законов (15 новых законов и поправки к 100 законам). Два возвращенных президентом Латвии Раймондом Вейонисом закона Сейм пересмотрел.

На рассмотрение в комиссиях было передано 177 законопроектов, 150 из них подал Кабинет министров, 20 - комиссии Сейма, семь - депутаты.

Осенняя сессия Сейма официально закрывается 27 декабря, зимняя сессия начнется 9 января 2017 года.