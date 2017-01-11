Ключевые слова зарплаты | сбор подписей

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за принятие закона о замораживании зарплат. Автором инициативы является Гунита Упите.

Инициатива нацелена на то, чтобы "правительство, канцелярия президента, министры и депутаты солидаризировались с народом".

По мнению Упите, закон о замораживании зарплат необходимо разработать, чтобы преодолеть в стране экономический кризис, который все еще продолжается.

Автор инициативы считает, что закон должен оставаться в силе до следующих парламентских выборов в 2018 году с возможностью его продления до тех пор, пока, например, уровень безработицы в стране не будет превышать 6,5%.

"Поступление денег в государственный бюджет в основном обеспечивает частный сектор (предприниматели), платя налоги, однако, анализируя бюджет 2017 года, приходится констатировать, что он расходуется бесхозяйственно", - заявляет Упите.

Правительство Латвии так и не сумело доказать, что способно работать в интересах государства и создавать благоприятные условия для предпринимательской деятельности. "Налоговое бремя растет, бюрократия не уменьшается, государственный бюджет расходуется неэффективно, государственное управление не сокращается несмотря на то, что уменьшается численность населения и увеличивается число бедных людей", - указала автор инициативы.

Упите отмечает, что в результате инициативы будут сэкономлены бюджетные средства в размере более 1,5 млн евро, и их можно направить на развитие народного хозяйства.