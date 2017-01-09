Ключевые слова алкоголь | сбор подписей

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за включение алкоголя в список наркотических веществ.

Автором инициативы является Армин Страздиньш. Научно доказано, что алкоголь является наркотическим веществом, которое вызывает необратимые последствия в организме человека, но после его исключения из Конвенции о психотропных веществах он стал легальным наркотиком, указывает он.

"Алкоголь больше не называют наркотическим веществом. Последствия всем известны, и многие подвержены влиянию этого наркотика лично или в семье", отмечает автор инициативы, подчеркивая, что борьба государства с алкоголем сводится только к повышению акцизного налога и борьбой с последствиями, которые он вызывает.

По мнению Страздиньша, эта инициатива вернет алкоголь в список наркотических веществ, как это было до принятой ООН в 1971 году Конвенции о психотропных веществах. Это поможет обществу осознать, что алкоголь - это наркотик, который оказывает на здоровье столь же разрушительное воздействие, как и любое другое вещество, входящее в список наркотических.