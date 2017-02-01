Общая задолженность неплательщиков алиментов - почти 200 млн евро

К 1 января этого года общий объем задолженностей по алиментам составил 197,56 млн евро, свидетельствуют данные Гарантийного фонда средств на содержание (ГФСС).
По состоянию на 30 января общее число должников, за которых фонд выплачивал средства на содержание, составляло 32 698 человек.
Самому старому должнику по алиментам - 82 года. В целом статистика показывает, что около 33% должников - это люди в возрасте от 45 до 65 лет, а 66% - до 45-летнего возраста.
Абсолютное большинство или 95% всех должников - мужчины.
Самая большая задолженность по алиментам составляет 62 269 евро. Общая сумма средств на содержание, выплаченных в период с 2004 по 2016 год, составляет 189,65 млн евро. Объем средств, полученных в регрессивном порядке, составляет 22,85 млн евро.
Сегодня в силу вступает новый закон о ГФСС, который призван существенно упростить и ускорить получение алиментов.
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