Полиция до 2 января будет усиленно контролировать общественный порядок и производителей пиротехники

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Чтобы не допустить незаконного оборота пиротехники, Государственная полиция до 2 января будет усиленно контролировать торговцев пиротехникой и общественный порядок, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Особенное внимание будет уделяться соблюдению всех правил безопасности, законной продаже лицензированных товаров и соблюдению возрастных ограничений.

Госполиция напоминает, что у каждого пиротехнического изделия есть категория, которая устанавливает, с какого возраста его можно покупать.

Полиция напоминает, что покупать пиротехнику можно только в лицензированных торговых местах, и призывает ни в коем случае не покупать несертифицированные изделия у сомнительных частных лиц. Если замечена незаконная торговля, о ней следует немедленно сообщать полиции.