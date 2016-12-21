Ключевые слова автобусы

После 2021 года в Латвии ожидаются изменения в организации автобусных пассажирских перевозок, рассказал агентству ЛЕТА председатель правления Автотранспортной дирекции (АТД) Кристиан Годиньш.

Во-первых, будут проходить открытые конкурсы, а не концессии и прочие соглашения, как это исторически сложилось еще с тех пор как в Латвии были районы. "Именно поэтому у нас и образовался "зоопарк" с разными договорами. Второе - это хозяйственно самое выгодное предложение", - пояснил Годиньш.

"В Латвии после административной реформы изменились связи между населенными пунктами, соответственно надо менять и карту маршрутов. Лотов, скорее всего, будет около 20. Если сейчас у нас есть междугородние и региональные маршруты, то в будущем согласно регламенту ЕС будут только региональные", - добавил он.

Основные требования связаны с уровнем комфорта и стоимостью автобусов, в сельских регионах - с частотой остановок. Также появятся возможности часть маршрутов обслуживать микроавтобусами. "В автобусах должна быть визуальная и аудиоинформация об остановках, климат-контроль, видеорегистраторы, - отметил глава АТД. - Это нормальные стандартные вещи, которые необходимы".