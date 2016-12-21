Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 22. декабря

+5°C
Ветер: DR 8.0 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Saulvedis

После 2021 года в пассажирских автобусных перевозках будут изменения  (8)

Ключевые слова автобусы

Фото: Фото Эгона Зиверта

После 2021 года в Латвии ожидаются изменения в организации автобусных пассажирских перевозок, рассказал агентству ЛЕТА председатель правления Автотранспортной дирекции (АТД) Кристиан Годиньш.

Во-первых, будут проходить открытые конкурсы, а не концессии и прочие соглашения, как это исторически сложилось еще с тех пор как в Латвии были районы. "Именно поэтому у нас и образовался "зоопарк" с разными договорами. Второе - это хозяйственно самое выгодное предложение", - пояснил Годиньш.

"В Латвии после административной реформы изменились связи между населенными пунктами, соответственно надо менять и карту маршрутов. Лотов, скорее всего, будет около 20. Если сейчас у нас есть междугородние и региональные маршруты, то в будущем согласно регламенту ЕС будут только региональные", - добавил он.

Основные требования связаны с уровнем комфорта и стоимостью автобусов, в сельских регионах - с частотой остановок. Также появятся возможности часть маршрутов обслуживать микроавтобусами. "В автобусах должна быть визуальная и аудиоинформация об остановках, климат-контроль, видеорегистраторы, - отметил глава АТД. - Это нормальные стандартные вещи, которые необходимы".

  • Комментарии (8)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

В Латвии

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!