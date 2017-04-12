Правительство на два года заморозило кадастровую стоимость недвижимости

Правительство во вторник одобрило поправки к закону о государственном кадастре недвижимости, предусматривающие замораживание кадастровой стоимости.
Поправки направлены в Сейм для рассмотрения в срочном порядке.
В проекте, разработанном Министерством юстиции, указывается, что утвержденная 23 декабря 2014 года база кадастровой стоимости, которая действовала в 2016 и 2017 гг., будет применяться и в 2018-2019 гг.
Исключения возможны, чтобы скорректировать данные государственного кадастра недвижимости, в том числе информацию о цели использования объекта, а также установить корректирующий коэффициент на здания, впервые сданные в эксплуатацию после 2000 года.
Предусмотрено также, что в дальнейшем базу кадастровой стоимости Кабинет министров будет пересматривать раз в четыре, а не раз в два года.
На прошлой неделе премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что на один или два года, пока не будут предложены решения по установлению налога на недвижимость, кадастровая стоимость будет заморожена.
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