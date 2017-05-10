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Правительство поддержало начало налоговой реформы

Ключевые слова налоги | сгд

Фото: Публичное

Правительство поддержало сегодня подготовленные Минфином основные принципы налоговой политики на 2018-2021 годы, но рассмотрение отдельных вопросов, например, о финансировании здравоохранения, продолжится до 1 июня.

Правительство одобрило основные принципы новой налоговой политики с тремя условиями. Во-первых, будет предусмотрено решение для устойчивой модели финансирования здравоохранения. Во-вторых, будет введена цель структурного дефицита. В-третьих, если в процессе разработки госбюджета образуется дополнительное фискальное пространство, финансирование будет направлено на приоритетные меры, особенно уже начатые отраслевые реформы, например, в образовании и обороне.

Как сообщалось, в рамках реформы предусматривается ввести две ставки подоходного налога с населения (ПНН) - 20% для доходов до 45 тыс. евро в год и 23% для доходов выше 45 тыс. евро в год. Не облагаемый ПНН дифференцированный минимум будет повышен до 250 евро в месяц, а льготы на иждивенцев - с 175 до 250 евро в месяц.

Необлагаемый минимум для пенсионеров повысится с 235 евро до 250 евро в 2018 году, до 270 евро в 2019 году и до 300 евро в 2020 году. Планируется также повысить минимальную зарплату с 380 до 430 евро.

Реформа предполагает отмену налога солидарности, введение нулевой ставки налога на реинвестированную прибыль. Лимит оборота микропредприятий предусмотрено снизить с 100 000 евро до 40 000 евро.

Для компенсации потери налоговых поступлений в результате реформы планируется повысить акцизный налог на топливо, сигареты и алкоголь.

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