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Правительство во вторник утвердило разработанные Министерством экономики правила торговли природным газом и его использования, сообщили агентству ЛЕТА в Кабинете министров.

Этот вопрос правительство планировало рассмотреть на прошлой неделе, но из-за возражений Министерства юстиции он был отложен.

Министерство юстиции во вторник сообщило, что два из трех его возражений согласованы. Открытым все еще остается вопрос о необходимости привлечения к ремонту газового оборудования квалифицированных специалистов, тогда как получить контактную информацию о таких специалистах потребителям трудно.

Министр экономики Арвил Ашераденс сообщил, что эта информация доступна в информационной системе строительства, но министерство может рассмотреть возможность ее публикации также на своем сайте.

Цель принятых сегодня правил - установить принципы работы рынка природного газа в связи с изменениями в законе об энергетике, которые предусматривают его либерализацию с 3 апреля 2017 года. Проект правил устанавливает права и обязанности торговца газом, публичного торговца, системного оператора, пользователя и владельца газифицированного объекта, порядок смены поставщика и порядок поставок публичным торговцем природного газа связанным пользователям с 3 апреля 2017 года.

Правила гласят, что продажа и поставки природного газа пользователю осуществляются только на основе договора, который содержит указание на порядок использования услуг системы распределения. Предполагается, что действующие договоры о поставках природного газа не будут больше действовать с 3 апреля 2017 года, так как со вступлением в силу новых правил существенно изменится модель рынка природного газа, а именно, механизм установления цен и расчетов, распределение прав и обязанностей торговца, пользователя и оператора системы распределения.

Одновременно, для снижения социальной напряженности, в проекте правил для пользователей-домашних хозяйств предусмотрено постепенное открытие рынка природного газа, то есть они сохранят право не становиться участниками рынка и возможность получать природный газ по цене, установленной в соответствии с определенным законом об энергетики порядком. В этом случае домашние хозяйства становятся связанными пользователями, и природный газ им продает публичный торговец.

До 1 января 2019 года таким публичным торговцем будет "Латвияс газе", а затем - торговец, который обеспечивает продажи природного газа наибольшему количеству бытовых пользователей.