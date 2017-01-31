Правительство утвердило правила реализации проекта электрификации железной дороги

Ключевые слова железная дорога

Правительство сегодня утвердило правила реализации проекта электрификации железной дороги.

Как информирует Министерство сообщения, общая протяженность всех линий железнодорожной инфраструктуры публичного пользования в Латвии в 2015 году составляла 1861,8 км, не считая 33 км исторической узкоколейной железной дороги. Железнодорожная сеть Латвии связана с Эстонией , Литвой , Россией и Белоруссией. Развернутая длина железнодорожных рельсовых путей в целом составляет 3171,7 км (в том числе станционных и подъездных путей). В настоящее время в Латвии электрифицировано примерно 257 км железных дорог или 14%, что является одним из самых низких показателей в ЕС, где средний показатель составляет 55%. В Латвии электрическая тяга используется только для пассажирских перевозок.

В состав инфраструктуры публичного пользования входят следующие электрифицированные участки: Рижский пассажирский вокзал - Елгава; Торнякалнс - Тукумс 2; Рижский пассажирский вокзал - Земитаны - Скулте; Рижский пассажирский вокзал - Айзкраукле. Товарные поезда на этих участках курсируют с использованием дизельной тяги.

В свою очередь не электрифицированы следующие участки: Вентспилс - Тукумс 2 - Елгава; Елгава - Крустпилс; Айзкраукле - Крустпилс; Крустпилс -Резекне; Крустпилс - Даугавпилс . В настоящее время и товарные, и пассажирские поезда на этих участках курсируют с использованием дизельной тяги.

Разработанный Минсообщения проект правил Кабинета министров устанавливает правила реализации проекта электрификации, цели и результаты, планируемое финансирование и др. условия. Предусмотрено, что проект электрификации подаст и после его утверждения получит финансирование ГАО " Латвияс дзелзцельш".

Проект правил Кабинета министров устанавливает также объем запланированного для проекта финансирования и его распределение по источникам. Доступное из Фонда сплочения финансирование для проекта составит 346,64 млн евро, а национальное софинансирование обеспечит податель проекта.

Максимальный срок реализации проекта - 31 декабря 2023 года.

Как сообщалось, 17 января правительство поддержало дальнейшее продвижение проекта электрификации железной дороги. Хотя первоначально планировалось начать ее в направлении Вентспилса, электрифицировав на первом этапе линии Даугавпилс -Крустпилс, Резекне-Крустпилс, а далее вентспилсское направление, теперь решено, что проект начнется в направлении Риги. В первую очередь будут электрифицированы линии Даугавпилс -Крустпилс- Рига (Шкиротава) и Резекне-Крустпилс-Рига (Шкиротава). Приблизительные расходы первого этапа - 519 млн евро.