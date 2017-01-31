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Правительство утвердило правила реализации проекта электрификации железной дороги

Ключевые слова железная дорога

Фото: Фото Руслана Шульги

Правительство сегодня утвердило правила реализации проекта электрификации железной дороги.

Как информирует Министерство сообщения, общая протяженность всех линий железнодорожной инфраструктуры публичного пользования в Латвии в 2015 году составляла 1861,8 км, не считая 33 км исторической узкоколейной железной дороги. Железнодорожная сеть Латвии связана с Эстонией , Литвой , Россией и Белоруссией. Развернутая длина железнодорожных рельсовых путей в целом составляет 3171,7 км (в том числе станционных и подъездных путей). В настоящее время в Латвии электрифицировано примерно 257 км железных дорог или 14%, что является одним из самых низких показателей в ЕС, где средний показатель составляет 55%. В Латвии электрическая тяга используется только для пассажирских перевозок.

В состав инфраструктуры публичного пользования входят следующие электрифицированные участки: Рижский пассажирский вокзал - Елгава; Торнякалнс - Тукумс 2; Рижский пассажирский вокзал - Земитаны - Скулте; Рижский пассажирский вокзал - Айзкраукле. Товарные поезда на этих участках курсируют с использованием дизельной тяги.

В свою очередь не электрифицированы следующие участки: Вентспилс - Тукумс 2 - Елгава; Елгава - Крустпилс; Айзкраукле - Крустпилс; Крустпилс -Резекне; Крустпилс - Даугавпилс . В настоящее время и товарные, и пассажирские поезда на этих участках курсируют с использованием дизельной тяги.

Разработанный Минсообщения проект правил Кабинета министров устанавливает правила реализации проекта электрификации, цели и результаты, планируемое финансирование и др. условия. Предусмотрено, что проект электрификации подаст и после его утверждения получит финансирование ГАО " Латвияс дзелзцельш".

Проект правил Кабинета министров устанавливает также объем запланированного для проекта финансирования и его распределение по источникам. Доступное из Фонда сплочения финансирование для проекта составит 346,64 млн евро, а национальное софинансирование обеспечит податель проекта.

Максимальный срок реализации проекта - 31 декабря 2023 года.

Как сообщалось, 17 января правительство поддержало дальнейшее продвижение проекта электрификации железной дороги. Хотя первоначально планировалось начать ее в направлении Вентспилса, электрифицировав на первом этапе линии Даугавпилс -Крустпилс, Резекне-Крустпилс, а далее вентспилсское направление, теперь решено, что проект начнется в направлении Риги. В первую очередь будут электрифицированы линии Даугавпилс -Крустпилс- Рига (Шкиротава) и Резекне-Крустпилс-Рига (Шкиротава). Приблизительные расходы первого этапа - 519 млн евро.

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