Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Воскресенье, 29. января

+1°C
Ветер: D 8.6 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Aivars, Valērijs

Представленные в Сейме партии в прошлом году получили пожертвования на сумму более полумиллиона евро

Ключевые слова сей | сейм | пожертвования

Фото: LETA

Представленным в Сейме партиям в прошлом году в целом пожертвовано 584 538 евро, а лидером по полученным пожертвованиям остается Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), свидетельствуют данные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), обобщенные агентством ЛЕТА.

СЗК в прошлом году получил 200 330 евро, а входящие в него Крестьянский союз Латвии и Латвийская Зеленая партия - соответственно 30 125 евро и 25 756 евро.

Другим представленным в парламенте партиям в прошлом году в целом пожертвовано 328 327 евро.

Пожертвования "Единству" составили 179 923 евро, национальному объединению "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 57 314 евро. Партия "No sirds Latvijai" получила 6795 евро, Латвийское объединение регионов - 5575 евро. Пожертвования "Согласию" составили 78 720 евро.

Партии депутата Артуса Кайминьша "KPV LV" в 2016 году пожертвовано всего 735 евро, а не представленной в Сейме партии "Для развития Латвии" - 66 082 евро.

Пожертвования Лиепайской партии составили 14 950 евро, партии "Латвии и Вентспилсу" - 1850 евро, Новой консервативной партии - 7550 евро.

Согласно закону, общая сумма пожертвований одного физического лица одной партии в течение календарного года не должна превышать 50 минимальных зарплат - 18 000 евро.

В соответствии с итогами последних парламентских выборов шесть партий имеют право на государственное финансирование. Больше всего получает "Согласие", которому до следующих парламентских выборов ежегодно будет перечисляться 149 019 евро.

С октября прошлого года по решению БПБК прекращено государственное финансирование "Единства", так как партия допустила нарушения в декларации о расходах и пожертвованиях за 2014 год.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

В Латвии

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!