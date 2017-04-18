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Премьер-министр Марис Кучинскис сформировал рабочую группу для решения вопросов профессионального образования, сообщает официальное издание "Латвияс вестнесис".

Рабочая группа должна до 1 июня 2017 года разработать решения по упрощению процедур переноса неиспользованных собственных доходов государственных профессиональных учебных заведений на следующий год, введению гибкого подхода в отношении наценок на услуги в прейскурантах профессиональных учебных заведений, стимулированию сотрудничества профессиональных учебных заведений с частным сектором.

Руководителем рабочей группы назначена заместитель госсекретаря Министерства образования и науки, директор департамента политических инициатив и развития Гунта Арая, ее заместителем - замруководителя департамента политики госуправления Госканцелярии, руководитель отдела руководства изменений Дита Эрна Силе.

В рабочую группу входят также представители министерств финансов, юстиции, экономики, культуры и благосостояния, при необходимости к работе будут привлечены специалисты и эксперты.