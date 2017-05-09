Приспособление систем СГД к планируемой налоговой реформе может занять 6-9 месяцев

Ключевые слова сгд | налоги

Приспособление систем Службы государственных доходов (СГД) к планируемой налоговой реформе может занять 6-9 месяцев, сообщила сегодня в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" генеральный директор СГД Илзе Цируле.

"Чтобы эффективно работать, мы должны приспособить наши информационные системы", - сказала она.

У СГД очень большая база клиентов, поэтому информационные системы тоже большие и тяжеловесные, при этом они должны отвечать очень высоким требованиям безопасности, поэтому их подготовка потребует сравнительно долгого времени, пояснила Цируле.

СГД участвовала в процессе разработки налоговой реформы. Чиновники Министерства финансов, прежде чем выдвинуть каждое предложение, совещались со специалистами СГД о том, насколько сложно будет администрировать ту или иную включенную в новую налоговую политику норму, рассказала она.

Сегодня Кабинет министров рассмотрит подготовленные Министерством финансов основные принципы налоговой политики на 2018-2021 годы.