Приспособление систем СГД к планируемой налоговой реформе может занять 6-9 месяцев

Приспособление систем Службы государственных доходов (СГД) к планируемой налоговой реформе может занять 6-9 месяцев, сообщила сегодня в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" генеральный директор СГД Илзе Цируле.
"Чтобы эффективно работать, мы должны приспособить наши информационные системы", - сказала она.
У СГД очень большая база клиентов, поэтому информационные системы тоже большие и тяжеловесные, при этом они должны отвечать очень высоким требованиям безопасности, поэтому их подготовка потребует сравнительно долгого времени, пояснила Цируле.
СГД участвовала в процессе разработки налоговой реформы. Чиновники Министерства финансов, прежде чем выдвинуть каждое предложение, совещались со специалистами СГД о том, насколько сложно будет администрировать ту или иную включенную в новую налоговую политику норму, рассказала она.
Сегодня Кабинет министров рассмотрит подготовленные Министерством финансов основные принципы налоговой политики на 2018-2021 годы.
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