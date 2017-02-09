Продлен срок для возможности поменять избирательный участок

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Сейм принял сегодня в окончательном чтении закон, предусматривающий продление сроков, в которые граждане могут поменять избирательный участок на выборах в самоуправления и Европарламент.

Срок продлен на неделю - если раньше поменять участок можно было за 25 дней до выборов, то теперь за 18 дней.

Человек может выбрать любой другой избирательный участок на территории своего самоуправления, где он декларирован или имеет недвижимость, а на выборах в Европарламент можно поменять свой участок на любой другой в Латвии.