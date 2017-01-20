Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Пятница, 20. января

+4°C
Ветер: R 7.3 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Alģis, Aļģirds, Orests, Oļģerts

Проверка системы электронного здравоохранения выявила недостатки

Ключевые слова минздрав

Фото: Публичное

Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР), проверив функциональность системы электронного здравоохранения, выявило ряд недостатков. По итогам тестирования дано более 20 рекомендаций по повышению удобства в использовании системы.

Как сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений МОСРР Кристине Клявениеце, министр Каспар Герхардс ознакомился с результатами проверки.

По его словам, система электронного здравоохранения пока не выполняет своей цели, которая состояла в том, чтобы улучшить возможности населения в получении, а врачей и фармацевтов - в оказании качественных услуг. "Пока говорить об этом преждевременно", - заявил министр.

Проверка показал, что услуги доступны частично. "В распоряжении Национальной службы здравоохранения (НСЗ) слишком мало времени, чтобы системы и услуги, недоступные в момент проверки, стали доступны пользователям. Уже в марте Латвия должна подать Еврокомиссии заключительные документы по периоду планирования 2007-2013 гг. Для того чтобы в последующие годы обеспечить использование разработанных систем и электронных услуг, Минздраву и НСЗ предстоит сделать еще очень много", - сказал Герхардс.

МОСРР пришло к выводу, что до конца 2016 года пользователям была доступна лишь часть информационных систем и электронных услуг, предусмотренная в начале проекта. Готовы к использованию электронный рецепт и больничный лист, электронная карта здоровья, публичная часть портала, услуги, предусмотренные для профессионалов на портале "www.latvija.lv", система классификации услуг здравоохранения и управления пользователями, но доступность остальных услуг пока не обеспечена.

Полноценное использование системы электронного здравоохранения будет доступно только после того, как в систему будут интегрированы информационные системы лечебных учреждений и аптек, что в рамках проекта не финансируется.

Заключение МОСРР передано Центральному агентству финансов и договоров.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

В Латвии

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!