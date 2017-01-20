Проверка системы электронного здравоохранения выявила недостатки

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Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР), проверив функциональность системы электронного здравоохранения, выявило ряд недостатков. По итогам тестирования дано более 20 рекомендаций по повышению удобства в использовании системы.

Как сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений МОСРР Кристине Клявениеце, министр Каспар Герхардс ознакомился с результатами проверки.

По его словам, система электронного здравоохранения пока не выполняет своей цели, которая состояла в том, чтобы улучшить возможности населения в получении, а врачей и фармацевтов - в оказании качественных услуг. "Пока говорить об этом преждевременно", - заявил министр.

Проверка показал, что услуги доступны частично. "В распоряжении Национальной службы здравоохранения (НСЗ) слишком мало времени, чтобы системы и услуги, недоступные в момент проверки, стали доступны пользователям. Уже в марте Латвия должна подать Еврокомиссии заключительные документы по периоду планирования 2007-2013 гг. Для того чтобы в последующие годы обеспечить использование разработанных систем и электронных услуг, Минздраву и НСЗ предстоит сделать еще очень много", - сказал Герхардс.

МОСРР пришло к выводу, что до конца 2016 года пользователям была доступна лишь часть информационных систем и электронных услуг, предусмотренная в начале проекта. Готовы к использованию электронный рецепт и больничный лист, электронная карта здоровья, публичная часть портала, услуги, предусмотренные для профессионалов на портале "www.latvija.lv", система классификации услуг здравоохранения и управления пользователями, но доступность остальных услуг пока не обеспечена.

Полноценное использование системы электронного здравоохранения будет доступно только после того, как в систему будут интегрированы информационные системы лечебных учреждений и аптек, что в рамках проекта не финансируется.

Заключение МОСРР передано Центральному агентству финансов и договоров.