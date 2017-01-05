Птицей 2017 года объявлена желтая трясогузка

Ключевые слова птицы

Латвийское орнитологическое общество (ЛОО) объявило птицей 2017 года желтую трясогузку (Motacilla flava).

Эта птица обитает на сырых лугах и вблизи водоемов, и ее популяция с 1995 года в Латвии сократилась на 95%.

Ведение интенсивного сельского хозяйства является одной из главных угроз для существования этого вида птиц и в других странах Европы, однако в Европе в целом сокращение популяции желтой трясогуски не было столь драматичным, как в Латвии.

В Латвии встречаются четыре вида трясогузок - белая, желтая, лимонная, которая гнездится на лугах, и серая - редкая птица для Латвии, гнездится вблизи рек со стремительным течением.

Акция "Птица года" проводится уже в 22-й раз. Ранее птицами года были коростель, обыкновенный козодой, сизоворонка, малый подорлик, белый аист, тетерев, лебедь-кликун, обыкновенная пустельга, глухарь, орлан-белохвост и другие виды, а в прошлом году - золотистая ржанка.