Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Пятница, 27. января

+3°C
Ветер: R 2.3 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Ildze, Ilze, Izolde

Растет количество обнаруженных фальшивых денег

Ключевые слова фальшивые деньги

Фото: Эгон Зивертс

В прошлом году в Латвии было направлено на проверку и признано фальшивыми 1577 денежных знаков, в том числе 300 монет и 1277 банкнот.

Это на 6,3% больше, чем в 2015 году, когда было констатировано 1483 фальшивых дензнака, в том числе 353 монеты и 1130 банкнот.

Эксперт Банка Латвии по безопасности денег и технологиям Андрис Тауриньш считает тем не менее, что количество фальшивок ничтожно. Латвия наряду с Эстонией, Кипром, Люксембургом и Финляндией входит в число тех стран еврозоны, где поддельных денег меньше всего.

Чаще всего подделывались в прошлом году 50-евровые банкноты, за ними следовали 20-евровые банкноты и монеты достоинством в два евро. 5-евровые и 10-евровые банкноты подделывались намного реже, что Банк Латвии связывает с переходом на новую серию.

В еврозоне в целом в 2016 году количество фальшивок значительно уменьшилось - выявлено 884 тыс. поддельных банкнот по сравнению с 899 тыс. в 2015 году.

50-евровые банкноты подделываются в 42,5% случаев, 20-евровые - в 37,8%, 100-евровые - в 9,7% случаев.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

В Латвии

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!