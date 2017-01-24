Разрабатывается налоговая модель для малых предпринимателей

Ключевые слова налоги

Министерство экономики в расширенной группе экспертов разрабатывает налоговую модель для малых предпринимателей, сообщила агентству ЛЕТА представитель министерства Маргриета Улмане.

Минэкономики планирует опробовать новую модель в марте, когда она будет представлена малым предпринимателям. Руководит проектом Марис Юрушс, в группу экспертов входят представители министерств благосостояния и финансов, предпринимательских организаций и академических кругов.

Министр экономики Арвил Ашераденс указал, что в этом и в последующие годы приоритетом Минэкономики будет содействие продвижению к модели инновационной экономики.

"Поэтому Минэкономики меняет подход и разработает налоговое регулирование в соответствии с потребностями предпринимателей - специальную модель для предпринимателей в период начала деятельности, а также для малых предпринимателей, для которых характерны низкие доходы", - пояснил госсекретарь Минэкономики Юрис Стинка.

Работа над налоговым регулированием для малых предпринимателей предусмотрена в три фазы. Первая фаза включает в себя углубленный анализ, вторая - разработку решений в группе экспертов, третья, заключительная - апробацию решения с презентацией новой модели обществу.

Минэкономики начало разработку новой налоговой модели для малых предпринимателей в начале 2016 года. 27 сентября правительство, рассмотрев подготовленный министерством доклад, решило с 1 января 2017 года создать специальную модель поддержки начинающих предприятий или стартапов и поручило Минэкономики до 1 июня 2017 года подготовить нормативное регулирование.

Планируется, что оно вступит в силу 1 января 2018 года.