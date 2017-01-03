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Регистрировать данные пользователей карт предоплаты мобильных разговоров все-таки не будут

Ключевые слова телефон

Анализ идеи регистрировать данные пользователей карт предоплаты разговоров по мобильным телефонам показал ее нецелесообразность, сообщил агентству ЛЕТА представитель Министерства сообщения Айвис Фрейденфелдс.

Этот план Минсообщения проанализировало в сотрудничестве с МВД, Минюстом и другими правоохранительными органами.

"Вместе мы пришли к заключению о том, что в нынешних условиях введение регистрации данных следует признать нецелесообразным и несоразмерным для достижения целей борьбы с теневой экономикой. Поэтому изменения в законодательных актах, предусматривающие регистрацию данных пользователей карт предоплаты, не планируются", - сказал Фрейденфелдс.

Во второй половине октября совещание госсекретарей министерств одобрило подготовленный Минсообщения информационный доклад о регистрации данных пользователей карт предоплаты разговоров по мобильным телефонам. По мнению авторов доклада, это помогло бы облегчить расследование случаев мошенничества и других преступлений и сократило бы ресурсы, которые тратятся на установление владельцев номеров в сетях мобильной связи.

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