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Рейрс: мы все еще думаем о связи медицины с уплатой налогов  (2)

Ключевые слова налоги | здравоохранение

Янис Рейрс.
Фото: ЛЕТА

В поиске решений о предотвращении минуса в социальном бюджете правительство думает о привязке услуг здравоохранения к уплате налогов и введении минимальных социальных взносов, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" министр благосостояния Янис Рейрс.

В Латвии 300 тыс. работающих без должного социального обеспечения, и в 2019 году может образоваться отрицательный баланс в социальном бюджете. Проблему предполагалось решить введением минимальных социальных взносов с этого года, но давление со стороны предпринимателей заставило отказаться от этой идеи.

По словам Рейрса, сейчас обозначились два основных решения. Одно из них - старая идея о привязке медицинских услуг к уплате социального налога. Второе - вернуться к идее обязательных соцвзносов, но вводить их постепенно.

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