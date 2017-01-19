Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 19. января

+4°C
Ветер: R 9.1 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Alnis, Andulis

Рига вместе с Минском будет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году

Ключевые слова хоккей

Рига вместе с Минском будет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщили в четверг представители обеих сторон.

Вопрос о месте проведения чемпионата 2021 года Международная федерация хоккея на льду (IIHF) решит на ежегодном съезде в мае.

Первый и единственный раз чемпионат мира по хоккею высшего дивизиона проходил в Риге в 2006 году, а в Минске чемпионат проводился относительно недавно - в 2014 году.

Как сообщили в отделе общественных отношений Рижской думы, в Минск отправились президент Латвийской федерации хоккея (ЛФХ) Айгар Калвитис и генеральный секретарь федерации Виестур Козиолс, а также председатель Рижской думы Нил Ушаков, чтобы представить совместную заявку Риги и Минска на проведение чемпионата 2021 года в двух городах.

Рига была кандидатом на проведение чемпионата мира в 2014 и в 2018 годах, а в 2017 году пыталась добиться этого права вместе с Копенгагеном.

Чемпионат этого года также пройдет в двух городах - немецком Кельне и столице Франции Париже.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

В Латвии

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!