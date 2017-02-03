Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Пятница, 3. февраля

+1°C
Ветер: DA 3.2 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Aīda, Ida, Vida

Риску бедности подвержены 21,8% жителей

Ключевые слова бедность

Фото: liepajniekiem.lv

В 2015 году риску бедности в Латвии были подвержены 424 тыс. жителей или 21,8% населения страны, что на 0,7 процентных пункта меньше, чем в 2014 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Вместе с тем в течение года резко снизилась доля жителей, подверженных нищете, - с 16,4% до 12,8%.

В 2015 году с повышением уровня доходов жителей вырос и порог, за которым наступает риск бедности - 318 евро в месяц (в 2014 году - 291 евро).

Как указали в ЦСУ, снижению числа людей, подверженных риску бедности, способствовало повышение минимальной зарплаты на 12,5% - до 360 евро в месяц, рост занятости, в том числе среди молодежи, людей предпенсионного и пенсионного возраста, а также повышение пособий для семей с детьми примерно на треть. В свою очередь тормозило процесс снижения показателя относительно медленное повышение пенсионного возраста (в среднем на 2,7%).

В 2015 году на 3,5 процентных пункта выросла доля людей в возрасте свыше 65 лет, подверженных риску бедности, - с 34,6% в 2014 году до 38,1% в 2015 году. Если человек старше 65 лет живет один, то риск бедности возрастает еще стремительнее - с 67,4% в 2014 году до 74% в 2015 году.

В течение года на 4,6 процентных пункта снизилась доля детей, подверженных риску бедности, - 18,6% по сравнению с 23,2% в 2014 году.

По-прежнему риску бедности сильнее подвержены родители, воспитывающие детей одни - 34,4% в 2015 году. Вместе с тем на 9 процентных пунктов снизился риск бедности в семьях, где двое взрослых растят троих и более детей - с 34,5% в 2014 году до 25,5% в 2015 году. Риск бедности также значительно ниже, если двое взрослых растят одного ребенка или двое взрослых воспитывают двоих детей - 11,2% и 14,7% соответственно.

Очень высокому риску бедности подвержены безработные - в 2015 году этот показатель достиг 55,7%. Резко вырос риск бедности среди пенсионеров - до 41,9% в 2015 году по сравнению с 36,7% в 2014 году.

Источником данных об уровне риска бедности и социальной отчужденности является исследование условий жизни и доходов домашних хозяйств, которое ЦСУ провело в 2016 году.

В ходе исследования было опрошено 6000 домашних хозяйств и 11 600 респондентов в возрасте старше 16 лет.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

В Латвии

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!