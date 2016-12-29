Ключевые слова детский дом

Необходимо искать альтернативы детским домам, заявила в интервью агентству ЛЕТА новый руководитель Государственной инспекции по защите прав детей (ГИЗПД) Илона Кронберга.

По ее мнению, ситуация, когда в мирное время в детских домах страны полно детей, недопустима, поэтому Министерство благосостояния и работает над вопросом ликвидации детдомов. "Деинституционализация, которая в настоящее время планируется и уже происходит, имеет хорошую, легитимную цель, но необходимо учитывать и то, что людей в Латвии больше не становится. Это влияет абсолютно на все сферы. Приемных семей, к сожалению, тоже не становится больше, потому что количество людей в стране уменьшается. Это означает, что на приемные семьи, и, возможно, на уход вне учреждений нужно смотреть совсем по-другому, искать другие методы", - сказала руководитель инспекции.

По словам Кронберги, в этой сфере Латвия могла бы перенять опыт других стран, например, вводя так называемые групповые квартиры, где живут люди, которые берут на себя ответственность за нескольких детей. "Мы не должны строить детские дома, где живет по несколько детей в одной комнате. Слабое место институционального ухода заключается в том, что все происходит массово и невозможно реализовать индивидуальный подход", - сказала она.

Однако, по словам руководителя ГИЗПД, это процесс не одного дня. "Если мы закрываем на ключ здание, на котором написано "Детский дом", это не означает, что проблема решена", - сказала Кронберга.