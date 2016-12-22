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С января повысятся тарифы на природный газ для домохозяйств  (8)

Ключевые слова газ | тарифы

Фото: ekonomika.lv

С 1 января 2017 года повысятся тарифы на природный газ для домохозяйств, свидетельствует информация АО "Латвияс газе".

При потреблении газа до 500 кубометров в год тариф составит 0,69 евро за кубометр (включая акцизный налог и НДС) - на 3% выше нынешнего.

Для домохозяйств, потребляющих от 500 до 25 тыс кубометров газа, тариф повысится на 8,1% - до 0,4 евро за кубометр.

При этом тариф по-прежнему будет ниже, чем в начале прошлого года, когда он составлял 0,72 евро за кубометр для домохозяйств, потребляющих до 500 кубометров в год, и 0,43 евро для потребляющих от 500 до 25 тыс. кубометров газа в год.

Тарифы для промышленных потребителей природного газа меняются ежемесячно, а для домашних хозяйств, потребляющих менее 25 тыс. кубометров газа в год - дважды в год: 1 января и 1 июля.

Тарифы меняются в зависимости от закупочной цены природного газа, то есть от цен нефтепродуктов, к которым она привязана, стоимости валют и закупленных запасов газа в Инчукалнском подземном газохранилище.

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