Сейм сегодня продлил до 31 декабря 2020 года срок участия военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии в операции НАТО в Афганистане.
Международная операция "Resolute Support" под командованием НАТО была начата в Афганистане в январе 2015 года. В конце 2015 года Сейм продлил срок участия в ней латвийских военных до 31 декабря 2016 года.
Участвуя в операции, Латвия продолжит вносить свой вклад и подтвердит свою репутацию надежного члена международной коалиции, указывает Министерство обороны.
Участие НВС в операции планируется в прежнем объеме - военным контингентом в составе до 30 военнослужащих.
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