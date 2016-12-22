Ключевые слова сейм | военные

Сейм сегодня продлил до 31 декабря 2020 года срок участия военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии в операции НАТО в Афганистане.

Международная операция "Resolute Support" под командованием НАТО была начата в Афганистане в январе 2015 года. В конце 2015 года Сейм продлил срок участия в ней латвийских военных до 31 декабря 2016 года.

Участвуя в операции, Латвия продолжит вносить свой вклад и подтвердит свою репутацию надежного члена международной коалиции, указывает Министерство обороны.

Участие НВС в операции планируется в прежнем объеме - военным контингентом в составе до 30 военнослужащих.