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Сейм одобрил предложение, которое позволит начинать уголовный процесс о насилии в семье без заявления пострадавшего

Ключевые слова насилие

Фото: Публичное

Депутаты Сейма сегодня одобрили законопроект, который позволит начинать уголовный процесс о насилии в семье без заявления пострадавшего.

Первоначально юридическая комиссия парламента решила не поддерживать эту идею. Однако впоследствии изменила свое решение и поддержала новый нормативный акт после того, как члены комиссии ознакомились с докладом руководителя центра ресурсов для женщин "Marta" Илуты Лаце.

Она указала, что насильник должен быть немедленно изолирован от пострадавшего. По словам Лаце, бывают случаи, когда жизнь женщины полностью разрушена навсегда, а насильник по-прежнему находится на свободе и от его действий страдают другие люди.

В связи с этим в законопроекте сохранен пункт, предусматривающий, что насильник подвергается уголовному наказанию за причинение телесных повреждений человеку, с которым он состоит в родственных связях первой или второй степени, или является супругом или бывшим супругом, или состоит в незарегистрированном браке, или ведет с ним совместное хозяйство.

В настоящее время Уголовный закон предусматривает уголовное наказание за подобного рода преступление только в случае, если оно доказано в ходе уголовного процесса, который начат на основании заявления потерпевшего.

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