Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 22. декабря

+5°C
Ветер: DR 8.0 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Saulvedis

Сейм утвердил Калниньша командующим НВС  (4)

Ключевые слова сейм | нвс

Сейм утвердил сегодня генерал-майора Леонида Калниньша на должности командующего Национальными вооруженными силами (НВС).

За его утверждение проголосовали 88 депутатов, против - ни один, воздержавшихся тоже не было.

Калниньш служил начальником Объединенного штаба НВС с августа текущего года, а в НВС служит с 1997 года. В 2006 году был заместителем командующего латвийским контингентом в Ираке.

Прежний командующий НВС Раймонд Граубе летом объявил о своем намерении досрочно уйти в отставку.

Командующий НВС утверждается на должности сроком на четыре года Сеймом по предложению президента Латвии и рекомендации Министерства обороны.

  • Комментарии (4)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

В Латвии

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!