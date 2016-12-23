Сейм ввел более строгие требования для администраторов неплатежеспособности

Ключевые слова сейм | неплатежеспособность

Сейм сегодня утвердил в окончательном чтении поправки к закону, предусматривающие в будущем году более строгий надзор над администраторами неплатежеспособности, а также введение принципов свободного рынка в процессе правовой защиты.

Поправки вступят в силу на следующий день после провозглашения, а часть норм начнет применяться с середины 2017 года.

В соответствии с поправками, функция проверки квалификации администраторов в дальнейшем перейдет к государству. Законом установлены более строгие требования к их квалификации, репутации и профессионализму, введены регулярные экзамены. Выполнение требований к квалификации администраторов неплатежеспособности будет контролироваться два раза в год.

Перед экзаменом администраторы должны прослушать специальный курс обучения и получить документ, который годен два года.

Обязательным требованием для администраторов станет безупречная репутация. Также вводится дисциплинарная ответственность администраторов - основанием для заведения дисциплинарного дела будет существенное или систематическое нарушение нормативного акта либо норм профессиональной этики. Дисциплинарная комиссия сможет определить наказание либо лишить администратора должности.

Наказанием может быть замечание с применением штрафа в размере до 150 евро или без него, выговор со штрафом от 150 до 15 тыс. евро либо смещение с должности.