Семейные врачи на прошлой неделе зарегистрировали десять случаев гриппа

Ключевые слова грипп

На прошлой неделе участвующие в мониторинге Центра профилактики и контроля заболеваний практики семейных врачей зарегистрировали десять случаев заболевания гриппом.

По три случая гриппа зарегистрировано в Риге и Юрмале, по два - в Даугавпилсе и Елгаве. В целом с начала сезона гриппа семейные врачи сообщили о 30 случаях заболевания.

В больницы с гриппом на прошлой неделе поступили 11 человек: восемь в Риге и три - в Даугавпилсе.

Как отмечает Центр профилактики и контроля заболеваний, в целом активность гриппа пока низка, но в последние недели количество случаев заболевания постепенно растет.