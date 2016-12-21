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Семейные врачи на прошлой неделе зарегистрировали десять случаев гриппа

Ключевые слова грипп

Фото: liepajniekiem.lv

На прошлой неделе участвующие в мониторинге Центра профилактики и контроля заболеваний практики семейных врачей зарегистрировали десять случаев заболевания гриппом.

По три случая гриппа зарегистрировано в Риге и Юрмале, по два - в Даугавпилсе и Елгаве. В целом с начала сезона гриппа семейные врачи сообщили о 30 случаях заболевания.

В больницы с гриппом на прошлой неделе поступили 11 человек: восемь в Риге и три - в Даугавпилсе.

Как отмечает Центр профилактики и контроля заболеваний, в целом активность гриппа пока низка, но в последние недели количество случаев заболевания постепенно растет.

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