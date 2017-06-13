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Семейные врачи объявят забастовку, так как Минздрав отклонил их требования

Ключевые слова семейные врачи | врачи | забастовка

Фото: liepajnie

Министерство здравоохранения отклонило призыв Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) о создании примирительной комиссии, поэтому медики решили объявить забастовку, которая продлится до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с министерством. Об этом агентству ЛЕТА сообщила президент ассоциации Сармите Вейде.

Сегодня под ее руководством был сформирован забастовочный комитет, который подаст заявление о забастовке Минздраву, Национальному совету по трехстороннему сотрудничеству и Государственной трудовой инспекции.

Семейные врачи планируют начать забастовку 3 июля и продолжать ее до тех пор, пока с Минздравом и правительством не будет достигнута договоренность о выполнении забастовочных требований, заявила Вейде.

Она отметила, что события последних месяцев в сфере здравоохранения свидетельствуют о том, что права пациентов на получение помощи семейного врача и возможности семейных врачей лечить своих пациентов в ближайшем будущем окажутся под угрозой еще больше, чем когда-либо ранее.

Вейде подчеркивает, что ситуация в семейной медицине стала критической. "Государство длительное время не обеспечивает справедливую оплату труда за сложную и объемную работу врачей. В то же время государственные учреждения требуют выполнять такие требования, для которых необходимо все больше времени, труда и денежных вложений семейного врача", - подчеркнула руководитель ассоциации.

К тому же, по словам Вейде, Минздрав намерен еще больше ослабить практики семейных врачей, предлагая реформу, которая еще больше ухудшит условия их труда. Также, несмотря на то, что система электронного здравоохранения имеет существенные недостатки и функционирует слабо, Минздрав и Кабинет министров требуют, чтобы семейные врачи обязательно использовали ее с 1 сентября этого года.

В марте ассоциация подала Минздраву требования увеличить зарплаты семейных врачей, их помощников и медсестер, обеспечить защиту данных пациентов в системе электронного здравоохранения, а также дать врачам время на подготовку к ее использованию.

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