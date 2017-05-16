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СГД возобновила публикацию списка налоговых должников  (1)

Ключевые слова сгд | налоги

Фото: liepajniekiem.lv

В опубликованный сегодня Службой государственных доходов (СГД) список налоговых должников вошло 52 909 лиц, чей общий долг государству составляет 1,202 мрлд евро.

СГД возобновила обнародование списка должников из-за высокого интереса населения. На сайте СГД можно найти всех субъектов хозяйственной деятельности и юридических лиц, которые на 7 мая имели налоговый долг более 150 евро.

Как и в сентябре прошлого года, когда список публиковался последний раз, лидером его является предприятие по оптовой торговле мобильными телефонами ООО "Tendem Neman", долг которого вырос с 43,742 млн евро в сентябре до 58,818 млн евро в мае. Единственным владельцем предприятия является гражданин Литвы Николай Синягин, деятельность фирмы прекращена решением литовского суда.

Второе место в списке должников занимает не зарегистрированное в Латвии предприятие "Polietica Plastic SETR" с долгом в 28,134 млн евро, а третье - посредник в оптовой торговле древесиной и стройматериалами ООО "Ormus" с долгом в 20,998 млн евро.

Далее в списке следуют ООО "Elektrolats" (долг 17,269 млн евро), ООО "Bebriko Ltd" (11,474 млн евро), ООО "Eco Tyre Baltics" (10,72 млн евро), ООО "Evixom" (10,008 млн евро), ООО "Reneprint" (8,56 млн евро), АО "Красайние леюми" (8,395 млн евро), ООО "Membrant" (7,715 млн евро).

Как заявила гендиректор СГД Илзе Цируле, предприятиям теперь будет легче установить, какова ситуация с налоговыми долгами у потенциальных партнеров, а жителям - увидеть, как обстоят дела у предприятия, оказывающего услугу.

Директор управления налогового взыскания Санта Гаранча предложила предприятиям своевременно уплатить долги, если они не хотят попасть в список.

Список будет актуализироваться раз в месяц. В Латвии сейчас около 120 тыс. налоговых должников.

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