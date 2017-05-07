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Школьникам будут бесплатно выдавать молоко и фрукты по единой программе

Ключевые слова школьники | молоко | фрукты

Фото: Публичное

С августа этого года в Евросоюзе, в том числе Латвии, начнет работать объединенная программа обеспечения школ фруктами, овощами и молоком, которая ранее осуществлялась как две разные программы - "Школьное молоко" и "Фрукты для школы", сообщили агентству LETA в Министерстве земледелия.

Еврокомиссия объединила две программы, чтобы повысить эффективность использования средств, упростить администрирование и содействовать формированию хороших привычек в вопросах здорового питания, восстановить связь общества с сельским хозяйством, противостоять нерачительному использованию продуктов питания.

В новой программе акцент будет делаться не только на распределение продуктов среди школьников и воспитанников дошкольных учреждений, но и образовательные мероприятия, распространение информации о здоровом питании, производстве продуктов питания и сельском хозяйстве, пояснили в Министерстве земледелия.

В настоящее время ведется работа над условиями внедрения программы и национальной стратегии введения программы.

Для популяризации программ "Фрукты для школы" и "Школьное молоко" создана домашняя страница в интернете piensaugliskolai.lv. Заниматься ее наполнением могут дети и молодежь, учителя, школьники и другие желающие.

Как сообщалось, школьникам определенного возраста в школах бесплатно дают молоко, а также порции фруктов и овощей. Эта программа действует на территории всего ЕС, чтобы рацион учащихся был более сбалансированным и в будущем у них не возникало проблем со здоровьем из-за ожирения и сердечно-сосудистых болезней.

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