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Школьникам могут запретить выбирать язык сдачи экзаменов, то есть экзамены будут сдаваться только на латышском языке, предусматривают подготовленные Министерством образования и науки (МОН) поправки к правилам о содержании и порядке сдачи централизованных экзаменов.

Сейчас действуют правила правительства, предусматривающие, что учащийся, получающий образование по программе нацменьшинств, имеет право выбирать язык сдачи централизованного экзамена - латышский либо русский. Материалы экзаменов готовятся на латышском языке, а язык выполнения работы учащийся выбирает сам.

С учетом растущей тенденции среди учащихся школ нацменьшинств выбирать для сдачи экзамена латышский язык МОН предлагает установить, что для учащегося, получающего всеобщее среднее образование, что относится и к программам нацменьшинств, язык сдачи экзамена - латышский.

Также планируется дополнить правила пунктом о том, что экзамены проводятся на латышском языке, исключая языковые учебные предметы. Необходимость поправок обусловлена тем, что представители Государственной службы качества образования, присутствуя на экзаменах в качестве наблюдателей, констатировали, что в ряде школ нацменьшинств экзамен проводится на языке меньшинства, что противоречит норме закона о госязыке о том, что мероприятия в государственных и муниципальных учреждениях проводятся на государственном языке.