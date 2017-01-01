Ключевые слова погода | мороз

В середине будущей недели за метелью последует сильный мороз и порывистый ветер, сообщают синоптики.

2 января во многих районах ожидается снегопад, а в ночь на среду прогнозируется самая сильна с начала зимы метель.

В среду вечером и в ночь на четверг скорость северного, северо-восточного ветра порывами составит 14-19 метров в секунду, на морском побережье до 23 метров.

Сильный ветер принесет арктический воздух - в четверг, первый школьный день после каникул, столбики термометров опустятся до -12..-17 градусов, а температура комфорта при сильном ветре составит -20 градусов.

В субботу снова возможна метель, за которой последует небольшая оттепель.