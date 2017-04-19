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Сниженную ставку НДС на медикаменты не отменят

Ключевые слова ндс | медикаменты

Фото: liepajnikiem.lv

Вопрос об отмене сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на медикаменты рассматриваться дальше не будет, а для финансирования здравоохранения будет найдено другое решение. Об этом сегодня после заседания коалиционного совета сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.

Отменить сниженную ставку НДС на медикаменты предложила Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД). Рассмотрев это предложение, Министерство здравоохранения заключило, что поддерживать его не следует.

Таким образом, поиски решений по финансированию здравоохранения продолжатся, и в ближайшие недели планируется прийти к соглашению.

"Для решения этого вопроса составлен график - на этой неделе он будет рассмотрен в рабочей группе по управлению налоговой реформой, на следующей - в правящей коалиции и на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству", - сообщил Кучинскис.

Как сообщалось, Минфин вместе с Минздравом в ближайшие недели планировал проанализировать предложение ЛКРД, но предварительные расчеты свидетельствуют о том, что отмена сниженной ставки на медикаменты обеспечила бы здравоохранению дополнительно 83 млн евро.

Советник министра финансов Юрий Спиридонов сообщил, что Минфин обратился за информацией в Службу государственных доходов и пришел к выводу, что выгоду от сниженной ставки НДС в основном получают только компании по торговле медикаментами.

Спиридонов заверил, что отмена сниженного НДС не повлияет на конечную цену лекарств. "Для того чтобы цены лекарств не росли, мы изменим политику наценок в аптеках, которые регулируются специальными правилами Кабинета министров", - сказал представитель Минфина.

Министр здравоохранения Анда Чакша ранее заявила, что предпочла бы получить дополнительные средства для отрасли из средств, выделяемых в бюджете на новые политические инициативы, а не в результате повышения НДС на медикаменты. Сегодня в интервью телеканалу LNT Чакша воздержалась от детальной оценки этого предложения, сославшись на необходимость сначала основательно его проанализировать, особенно его влияние на конечную цену медикаментов.

Владельцы аптек и фармацевты считают предложение повысить ставку НДС на лекарства с 12% до 21% непродуманным. Сейчас эта ставка - - самая высокая в странах Балтии. В Эстонии она составляет 9%, в Литве - 5%.

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