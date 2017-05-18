На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" собрано 10 000 подписей за всенародное избрание президента Латвии.
Инициатором сбора подписей был Бруно Озолиньш, и собирались они в течение шести лет.
В своей инициативе он пишет, что, будучи гражданином Латвии, он доверяет ее народу и не хочет узнавать имя кандидата в президенты страны за два дня до выборов. Кандидатуру следует назвать по крайней мере за месяц и обсудить.
Парламентская группа по возможному расширению полномочий президента Латвии рассматривает всенародное избрание президента как один из вариантов. Второй вариант - коллегия выборщиков, куда вошли бы депутаты Сейма и представители самоуправлений.
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