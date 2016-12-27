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Списки кандидатов партий в депутаты самоуправлений на муниципальных выборах можно будет начать подавать с середины апреля в течение 10 дней, свидетельствуют утвержденная Центризбиркомом (ЦИК) инструкция для местных избирательных комиссий.

Городские и краевые избирательные комиссии должны будут установить время работы для приема списков кандидатов не раньше 14 апреля 2017 года и последним днем их приема - 24 апреля до 18.00, свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании "Latvijas Vtstnesis".

Объявление о времени работы для приема списков кандидатов комиссия должна до 10 апреля вывесить у места приема списков и у места нахождения избиркома, а также на сайте самоуправления.

Инструкция устанавливает, по каким критериям проводится проверка списков. Если список кандидатов и прилагаемые к нему документы не соответствуют требованиям закона, избирком может принять решение о мотивированном отказе в приеме списка. Партия сможет подать его повторно в установленный срок.

Если на выборы какого-то самоуправления не будет зарегистрировано ни одного списка кандидатов или зарегистрирован только один список, местный избирком должен будет известить об этом ЦИК, который продлит срок приема списков на 10 дней.

Муниципальные выборы назначены на начало июня 2017 года.