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Торговать пивом в двухлитровых пластмассовых бутылках будет запрещено с апреля 2018 года

Ключевые слова пиво

Фото: LETA

Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону об обороте алкогольных напитков, запрещающие с 1 апреля 2018 года продавать пиво в пластмассовых бутылках большой емкости.

Согласно поправкам, пиво, напитки, полученные путем брожения, промежуточные продукты и другие алкогольные напитки, произведенные до 31 декабря 2017 года, нельзя будет продавать в упаковке объемом более 0,5 литра, если абсолютное содержание спирта в напитке превышает 5,8 процента. Реализовывать их в Латвии можно будет до истечения срока годности, но не дольше 31 марта 2018 года. Экспортировать эту продукцию можно будет и после этого срока. Если абсолютное содержание спирта не превышает 5,8 процента, объем упаковки не должен превышать 1 литра.

Как сообщалось, 11 мая Сейм принял поправки к закону об обороте алкогольных напитков, запрещающие с 1 сентября 2020 года продавать пиво в пластмассовых бутылках емкостью больше 1 литра. Президент вернул эти поправки в Сейм на повторное рассмотрение.

Вейонис одобряет включенные в закон ограничения на торговлю алкоголем и продвижение к отказу от продажи алкоголя в пластмассовых бутылках большой емкости, но при этом предлагает рассмотреть возможности вообще отказаться от использования пластмассовой тары в производстве и обороте алкогольных напитков.

С просьбой не провозглашать принятые поправки к закону об обороте алкогольных напитков к президенту обратились 20 депутатов Сейма.

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