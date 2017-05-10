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Удельный вес теневой экономики в Латвии в прошлом году составил 20,3% от внутреннего валового продукта (ВВП), что на 1 процентный пункт меньше 2015 года, говорится в исследовании "Теневая экономика в странах Балтии 2009-2016".

Главными компонентами теневой экономики в Латвии являются неуказанные доходы (42,1%), зарплаты "в конвертах" (40,2%) и нелегальная занятость (17,7%).

В свою очередь в Литве теневая экономика в прошлом году составляла 16,5% от ВВП, увеличившись на 1,5 процентного пункта. В Эстонии этот показатель составил 15,4% от ВВП, увеличившись в течение года на 0,5 процентного пункта.

Сегодня в Риге проходит ежегодная конференция "Теневая экономика в Латвии", которую открыл премьер-министр Марис Кучинскис. На конференции будут представлены результаты исследования "Теневая экономика в странах Балтии 2009-2016", выступят представители Латвийской торгово-промышленной палаты, Службы государственных доходов, Министерства финансов, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, отраслевых ассоциаций.

В 2015 году удельный вес теневой экономики в Латвии, по данным Центра устойчивого развития бизнеса "SSE Riga", составлял 21,3% от внутреннего валового продукта, что на 2,2 процентных пункта меньше, чем в 2014 году. Большую часть теневой экономики в Латвии формируют неуказанные доходы (44,4%), далее следуют зарплаты "в конвертах" (34,9%) и нелегальные работники (20,7%).