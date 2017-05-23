Уровень безработицы в Латвии в первом квартале - 9,4%

Ключевые слова безработица

В первом квартале 2017 года в Латвии было 91,3 тыс. безработных, что составляет 9,4% экономически активных жителей, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

По сравнению с первым кварталом 2016 года уровень безработицы в Латвии снизился на 0,9 процентного пункта, а по сравнению с четвертым кварталом 2016 года - повысился на 0,1 процентного пункта.

Число безработных за год сократилось на 10,3 тыс., за квартал - выросло на 0,5 тыс.

За год на 7,1 процентного пункта снизился удельный вес безработных, длительно не имеющих работы (в течение 12 месяцев и дольше) - с 45,5% в первом квартале 2016 года до 38,4% в первом квартале 2017 года. Число таких безработных за год сократилось на 11,2 тыс. и в первом квартале 2017 года составило 35 тыс.

Уровень молодежной безработицы в первом квартале 2017 года составил 17,3% - на 2,3 процентного пункта больше, чем в первом квартале 2016 года, и на 1,5 процентного пункта больше, чем в четвертом квартале 2016 года. Число молодых безработных за год не изменилось, а за квартал увеличилось на 0,9 тыс.

В первом квартале 2017 года молодые безработные в возрасте 15-24 лет составляли 11,8 тыс. или 12,9% всех безработных. Их удельный вес за год увеличился на 1,3 процентного пункта, за квартал - на 0,9 процентного пункта.

В первом квартале этого года 37% молодежи были экономически активны или активно искали работу, 63% - экономически неактивны.

В первом квартале экономически неактивными были 458,2 тыс. (32%) жителей Латвии в возрасте 15-74 лет. Это на 3,4 тыс. (0,7%) меньше, чем в четвертом квартале 2016 года.

В первом квартале 2017 года 20,3 тыс. (4,4%) экономически неактивных жителей потеряли надежду найти работу. В первом квартале 2016 года их удельный вес составлял 3,9%, в четвертом квартале - 5,1%.

Опрос в первом квартале 2017 года проводился в 4,1 тыс. домохозяйств, в которых было опрошено 7,7 тыс. жителей в возрасте 15-74 лет.