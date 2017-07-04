Утверждены меры, компенсирующие расходы в рамках налоговой реформы

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Кабинет министров сегодня рассмотрел законопроекты, которые компенсируют предусмотренные в рамках налоговой реформы расходы, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Правительству предстоит одобрить изменения в общей сложности более чем в 10 законах, связанные с планируемой налоговой реформой. Сегодня Кабинет министров рассмотрел пять из них, остальные рассмотрит на следующей неделе.

Как подчеркнула министр финансов, чтобы осуществить «большие мероприятия налоговой реформы», такие как введение дифференцированного подоходного налога с населения и повышение минимальной зарплаты, необходимы также компенсирующие механизмы, которые правительство сегодня и одобрило.

«Они связаны главным образом с борьбой с теневой экономикой и улучшением администрирования налогов»,- отметила Рейзниеце-Озола.

Премьер-министр Марис Кучинскис добавил, что после того как правительство рассмотрит все необходимые для проведения налоговой реформы законопроекты, они будут единым пакетом поданы на рассмотрение в Сейм.

Как сообщалось, правительство во вторник начало рассматривать связанные с налоговой реформой законопроекты. Сегодня Кабинет министров рассмотрел часть планируемых изменений - поправки к пяти законам.

Поправками к закону о налоге на эксплуатацию транспортного средства и налоге на легковые транспортные средства предприятий планируется с 1 января 2019 года изменить порядок уплаты налога - налог необходимо будет уплатить в полном размере перед прохождением государственного техосмотра.

Законопроект о поддержке налогоплательщиков в погашении пени и штрафов предусматривает, что Служба госдоходов (СГД) с 1 января 2018 года будет погашать накопившиеся у физических и юридических лиц пеню и штрафы, давая возможность в установленный срок оплатить образовавшиеся налоговые долги.

Поправками к закону о налогах и пошлинах планируется обязать кредитные учреждения раз в год предоставлять СГД информацию о клиентах - физических лицах, чей оборот дебетного или кредитного счета в предыдущем году превышает 15 тыс. евро и публиковать информацию о работодателях, у которых средняя месячная зарплата работников не превышает установленной в стране минимальной зарплаты.

Поправками к этому закону планируется также с 2018 года отменить налог солидарности.

Поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС) предусматривают с 1 января 2018 года расширить круг отраслей, в которых НДС применяется в реверсном порядке уплаты и установить порог годового оборота, до которого отечественным плательщикам НДС разрешается не регистрироваться в регистре плательщиков НДС, в размере 40 тыс. евро.

Поправками к закону о пошлине и налоге на лотереи и азартные игры планируется с 1 января 2018 года повысить ставки налога на 30%.