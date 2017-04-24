В Большом субботнике, проходившем по всей Латвии в субботу, могли принять участие по крайней мере 200 тыс. человек как в Латвии, так и в других странах Европы, свидетельствует информация организаторов акции.
Если эти подсчеты верны, то побиты рекорды 2011 года и 2016 года, когда в субботнике приняло участие 190 тыс. человек.
Учитывая, что участники акции приводят в порядок не только официально зарегистрированные территории, но и другие места, общее число участников субботника может достигать 300 тыс. человек, сообщила агентству ЛЕТА представитель Большого субботника Мадара Лайцане.
В этом году было зарегистрировано рекордное число мест уборки - 2000 в Латвии и в других странах Европы. В прошлом году таких мест было 1750.
Как сообщалось, вчера в Латвии проходил Большой субботник.
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