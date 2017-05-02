Для уменьшения рисков коррупции дорожных полицейских обяжут носить прикрепленные к одежде видеокамеры, сообщает Государственная полиция.
Полиция объявила конкурс на поставку индивидуальных компактных видеокамер. Предложения поставщики могут подавать до 12 мая.
В целом планируется приобрести почти 450 камер, затраты составят 111 570 евро.
Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Госполиции Анце Розите, камеры предназначены для сотрудников патрульной службы, дорожных полицейских и сотрудников полиции, участвующих в обеспечении общественного порядка.
Видеокамеры необходимы для того, чтобы уменьшить риски коррупции и конфликтных ситуаций.
В настоящее время видеокамеры установлены в полицейских автомобилях и записывают все происходящее в них.
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