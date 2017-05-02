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В настоящее время видеокамеры установлены в полицейских автомобилях и записывают все происходящее в них.

Видеокамеры необходимы для того, чтобы уменьшить риски коррупции и конфликтных ситуаций.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Госполиции Анце Розите, камеры предназначены для сотрудников патрульной службы, дорожных полицейских и сотрудников полиции, участвующих в обеспечении общественного порядка.

В целом планируется приобрести почти 450 камер, затраты составят 111 570 евро.

Полиция объявила конкурс на поставку индивидуальных компактных видеокамер. Предложения поставщики могут подавать до 12 мая.

Для уменьшения рисков коррупции дорожных полицейских обяжут носить прикрепленные к одежде видеокамеры, сообщает Государственная полиция.

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