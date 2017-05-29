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В дежурном режиме работу начинают избирательные участки

Ключевые слова выборы | политика

С сегодняшнего дня в дежурном режиме на муниципальных выборах работу начинают избирательные участки, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Участки будут работать по несколько часов в день, и здесь можно подать заявку на голосование по месту жительства, если избиратель не может прийти на участок по состоянию здоровья. Сегодня участки будут принимать заявки с 16 до 20 часов, во вторник, 30 мая, - с 9 до 13 часов.

Также в течение оставшихся до выборов дней на участках можно ознакомиться со списками депутатов, сведениями о них, предвыборными программами и порядком голосования.

Предварительное голосование на муниципальных выборах начнется в среду, 31 мая, когда избирательные участки будут открыты с 17 до 20 часов. В четверг, 1 июня, можно проголосовать с 9 до 12 часов, а в пятницу, 2 июня, - с 10 до 16 часов.

В день выборов, 3 июня, участки будут открыты с 7 до 22 часов. На муниципальных выборах избиратели должны голосовать на участках, к которым они прикреплены.

Для голосования нужно иметь при себе паспорт или удостоверение личности. Узнать свой избирательный участок можно в интернете, на сайте Управления по делам гражданства и миграции, или по телефону 67049999 по рабочим дням с 8 до 20 часов.

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