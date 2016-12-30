В этом году самая большая вновь начисленная пенсия составила 6000 евро, и она стала четвертой в топе самых больших пенсий Латвии, пишет "Латвияс Авизе".
По данным Государственного агентства социального страхования, следующие по величине пенсии были в размере 4400, 4100, 3900 и 3500 евро.
Пять самых больших пенсий в Латвии составляют 19 000, 6600, 6500, 6000 и 5200.
Среди получателей самых больших пенсий - экс-президент Андрис Берзиньш и мэр Вентспилса Айвар Лембергс, которые получают около 6000 евро в месяц.
Пенсии больше 1500 евро получают в Латвии 1473 человека.
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям
комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять
комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Добавить комментарий