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В этом году самая большая предоставленная пенсия - 6000 евро  (2)

Ключевые слова пенсии

экс-президент Андрис Берзиньш
Фото: Эгон Зивертс

В этом году самая большая вновь начисленная пенсия составила 6000 евро, и она стала четвертой в топе самых больших пенсий Латвии, пишет "Латвияс Авизе".

По данным Государственного агентства социального страхования, следующие по величине пенсии были в размере 4400, 4100, 3900 и 3500 евро.

Пять самых больших пенсий в Латвии составляют 19 000, 6600, 6500, 6000 и 5200.

Среди получателей самых больших пенсий - экс-президент Андрис Берзиньш и мэр Вентспилса Айвар Лембергс, которые получают около 6000 евро в месяц.

Пенсии больше 1500 евро получают в Латвии 1473 человека.

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