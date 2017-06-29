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В этом году ухудшились результаты школьников по всем обязательным экзаменам

Ключевые слова экзамен | школьники

Фото: Dāvids Birulis

В этом году школьники показали более низкие результаты по всем обязательным централизованным экзаменам, свидетельствуют данные Государственного центра содержания образования (ГЦСО).

В число обязательных централизованных экзаменов входят экзамен по латышскому языку, математике и иностранному языку на выбор - английскому, русскому, немецкому или французскому. Уровень знаний школьников оценивается в процентах от максимального числа баллов за каждую часть экзамена, а на экзамене по иностранному языку - в соответствии со шкалой языковых знаний, принятой в Европе: С1 (95-100%), В2 (70-94%), B1 (40-69%).

Как и в предыдущие годы, наиболее низкие результаты школьники показали по математике - средний результат по стране составил 34,9%, что на 1,3 процентного пункта меньше, чем в прошлом году. Средний результат по латышскому языку составил 50,9%, что на 0,4 процентного пункта меньше, а результат по английскому языку снизился на 1,3 процентного пункта, составив 59,7%. Также на 4,3 процентных пункта ухудшился средний результат по немецкому языку, составив 60,9%.

На экзаменах по русскому и французскому языку школьникам удалось улучшить свои результаты. Средний результат по русскому языку составил 68,6%, что на 1,6 процентных пункта больше, чем в прошлом году, а по французскому - 73,3%, что на 2,7 процентных пункта выше. Экзамен по французскому языку в этом году сдавали всего 33 ученика.

Также снизился средний результат по истории, составив 41,5%, что на 0,4 процентного пункта меньше.

На экзаменах по физике, химии и биологии средний результат немного повысился. По биологии средний результат составил 63,7% (+0,4 процентного пункта), по физике - 49,9% (+0,3 процентного пункта), по химии - 63,1% (+1,6 процентного пункта).

В целом ГЦСО выдал сертификаты о сдаче централизованных экзаменов 18 278 выпускникам школ.

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