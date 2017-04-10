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Международные военные учения "Saber Strike", которые пройдут в Латвии в июне, станут крупнейшими за последние 25 лет, сказал сегодня министр обороны Раймонд Бергманис на Адажской базе в ходе торжественной встречи механизированной роты вооруженных сил Словакии, которая прибыла в Латвию для укрепления ее безопасности.

С 5-го по 16 июня пройдут ежегодные объединенные учения сухопутных и воздушных сил батальонного уровня "Saber Strike". Цель учений – планирование и управление тактическими операциями, улучшение сотрудничества между подразделениями и международными партнерами.

В учениях примут участие военнослужащие из Канады, Великобритании, Италии, Литвы, Норвегии, Польши, Словакии, США и Латвии.

Точное число участников и единиц техники пока неизвестно, но предполагается, что в Латвию прибудет не менее 500 иностранных солдат.