Международные военные учения "Saber Strike", которые пройдут в Латвии в июне, станут крупнейшими за последние 25 лет, сказал сегодня министр обороны Раймонд Бергманис на Адажской базе в ходе торжественной встречи механизированной роты вооруженных сил Словакии, которая прибыла в Латвию для укрепления ее безопасности.
С 5-го по 16 июня пройдут ежегодные объединенные учения сухопутных и воздушных сил батальонного уровня "Saber Strike". Цель учений – планирование и управление тактическими операциями, улучшение сотрудничества между подразделениями и международными партнерами.
В учениях примут участие военнослужащие из Канады, Великобритании, Италии, Литвы, Норвегии, Польши, Словакии, США и Латвии.
Точное число участников и единиц техники пока неизвестно, но предполагается, что в Латвию прибудет не менее 500 иностранных солдат.
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям
комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять
комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
Добавить комментарий