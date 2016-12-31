В Латвии побит температурный рекорд 31 декабря: на мысе Колка зафиксировано +8 градусов

Ключевые слова погода | рекорды температуры воздуха

В последнее утро уходящего года на мысе Колка побит очередной температурный рекорд, где зафиксировано +8 градусов. Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован там 31 декабря 1975 года, когда столбики термометров показывали +7,7 градуса.

Что же касается остальной части Латвии, то сегодня с утра температура воздуха колебалась в пределах +4..+7 градусов, в Латгалии - до +3 градусов.

Как отмечают синоптики, в субботу ожидается пасмурная погода, в Видземе пройдут дожди. Дует западный, юго-западный ветер с порывами 8-16 метров в секунду.

В Риге пасмурно, температура воздуха +6..+7 градусов, порывы юго-западного ветра составляют 5-10 метров в секунду.