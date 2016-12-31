Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Суббота, 31. декабря

+6°C
Ветер: R 10.6 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Kalvis, Silvestrs, Silvis

В Латвии побит температурный рекорд 31 декабря: на мысе Колка зафиксировано +8 градусов

Ключевые слова погода | рекорды температуры воздуха

Фото: Эгонс Зивертс

В последнее утро уходящего года на мысе Колка побит очередной температурный рекорд, где зафиксировано +8 градусов. Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован там 31 декабря 1975 года, когда столбики термометров показывали +7,7 градуса.

Что же касается остальной части Латвии, то сегодня с утра температура воздуха колебалась в пределах +4..+7 градусов, в Латгалии - до +3 градусов.

Как отмечают синоптики, в субботу ожидается пасмурная погода, в Видземе пройдут дожди. Дует западный, юго-западный ветер с порывами 8-16 метров в секунду.

В Риге пасмурно, температура воздуха +6..+7 градусов, порывы юго-западного ветра составляют 5-10 метров в секунду.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

В Латвии

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!