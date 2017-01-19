В Латвию перемещено уже почти 200 беженцев

Вчера в рамках программы перемещения ЕС в Латвию прибыли 14 беженцев, в том числе восемь несовершеннолетних детей. Таким образом, в рамках программы перемещения ЕС в Латвию приехало уже 198 человек, сообщает Управление по делам гражданства и миграции.
В среду в Латвию прибыли три семьи из Сирии. Они находятся сейчас в центре ищущих убежища в Муцениеки.
Среди перемещенных есть представители таких профессий, как портной, предприниматель, пекарь и механик.
Всего в рамках программы Латвия обязалась принять за два года 531 человека.
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям
комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять
комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Добавить комментарий